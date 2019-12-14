Экипажи российских самолетов Су-27СМ и Су-30м2 авиационного объединения Южного военного округа (ЮВО) провели в аннексированном Крыму летно-тактические учения с воздушным боем. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

По легенде учений, звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолётов условного противника. В роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах полуострова.

Также пилоты отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, пилотирование по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника.

В учении приняли участие около десяти самолетов из состава авиации Южного военного округа.

Также сегодня в Московской зоне ответственности сил российские ПВО провели тренировку по отражению массированного воздушного удара по столице России.

А 19 ноября корабли ВМФ России и военная авиация начали учения в Черном море.