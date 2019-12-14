Из автомобиля бухгалтера компании Facebook Inc. украли жесткий диск, на котором хранились банковские данные 29 тысяч сотрудников империи Цукерберга. Об этом сообщает Bloomberg.

Похищенные незашифрованные жесткие диски содержали данные о заработной плате сотрудников, номерах банковских счетов и последние четыре цифры номеров социального страхования. Также на носителях была информация о разных выплатах, включая суммы бонусов.

Инцидент произошел еще 17 ноября, а руководству компании стало известно о нем 20 ноября. Однако Facebook Inc. начала предупреждать сотрудников, чьи данные оказались похищенными, только 13 декабря.

В пресс-службе Facebook Inc. заверили, что сотрудник, из чьего автомобиля пропали диски, не имел права выносить их за пределы офиса. К нему применили дисциплинарные меры. Какие именно, не уточняется.

В компании также успокоили пользователей соцсети Facebook, заявив, что на украденных дисках не хранились их данные.

Весной "Страна" рассказывала об иске компании Facebook к двум киевлянам, разработчикам программного обеспечения. Их обвинили в краже личных данных пользователей соцсети при помощи недобросовестной рекламы и онлайн-тестов.

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