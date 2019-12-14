Вор похитил данные о заработной плате 29 000 сотрудников Facebook
Из автомобиля бухгалтера компании Facebook Inc. украли жесткий диск, на котором хранились банковские данные 29 тысяч сотрудников империи Цукерберга. Об этом сообщает Bloomberg.
Похищенные незашифрованные жесткие диски содержали данные о заработной плате сотрудников, номерах банковских счетов и последние четыре цифры номеров социального страхования. Также на носителях была информация о разных выплатах, включая суммы бонусов.
Инцидент произошел еще 17 ноября, а руководству компании стало известно о нем 20 ноября. Однако Facebook Inc. начала предупреждать сотрудников, чьи данные оказались похищенными, только 13 декабря.
В пресс-службе Facebook Inc. заверили, что сотрудник, из чьего автомобиля пропали диски, не имел права выносить их за пределы офиса. К нему применили дисциплинарные меры. Какие именно, не уточняется.
В компании также успокоили пользователей соцсети Facebook, заявив, что на украденных дисках не хранились их данные.
Весной "Страна" рассказывала об иске компании Facebook к двум киевлянам, разработчикам программного обеспечения. Их обвинили в краже личных данных пользователей соцсети при помощи недобросовестной рекламы и онлайн-тестов.
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