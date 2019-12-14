Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал сферу кибербезопасности ключевой составляющей национальной безопасности. Как сообщается на сайте Совета, заявление прозвучало во время встречи с делегацией сенаторов США.

По словам Данилова, в глобализованном мире, где войны приобретают характер гибридных, защита информации и устройств для работы с ней крайне важна. Поскольку для киберпреступлений не существует границ, кибероружие становится опаснее ядерного.

"В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", - отметил секретарь Совбеза.

Он также рассказал о работе над обновленной Стратегией кибербезопасности и продолжении работы над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК).

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк подробно проинформировал о задачах НКЦК. Он анонсировал взаимодействие Центра с аналогичными структурами стран-партнеров. Демедюк сказал о необходимости совершенствования законодательной базы, регламентирующей работу субъектов киберзащиты.

В СНБО констатировали, что кибератаки являются "огромными вызовами" для Украины и США. Стороны обменялись опытом их предупреждения и локализации.

Ранее "Страна" писала, что накануне нормандского саммита СНБО на закрытом совещании утвердил основной сценарий реинтеграции Донбасса.

Также мы рассказывали о надбавке к зарплате сотрудникам СБУ за обеспечение кибербезопасности и киберзащиту.