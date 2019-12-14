Суббота, 14 декабря, стала десятым днем ​​забастовки во Франции, объявленной еще 5 декабря и направленной против правительственной реформы пенсионной системы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Согласно информации оператора государственной железной дороги SNCF, в субботу курсировал лишь один из четырех скоростных поездов TGV. В Париже девять из 14 линий метро полностью закрыты. Также с перебоями ходили городские электрички RER.

Автобусное сообщение было обеспечено на 60 процентов. Только трамваи курсировали практически в штатном режиме.

Видео: YouTube/ euronewsПрофсоюзы

Профсоюзы Франции заявили о готовности расширить забастовку и на рождественские праздники, чтобы продолжить давление на правительство.

Как сообщала "Страна", из-за перебоев с транспортом многие жители Франции пересели за руль, в результате в стране возникли гигантские пробки.

А в Киеве на прошлых выходных протестовали против капитуляции на нормандском саммите.