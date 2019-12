Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair изменила структуру тарифов, максимальный сбор за приоритетную посадку, а также ввела предварительные заказы питания на рейсах. Об этом сообщает сайт Avianews.

Нововведения распространяются не только на саму Ryanair, но и на ее дочерние структуры: польский Buzz и австрийский Laudamotion.

Самый низкий тариф Standard поменял название на Value. Однако входящие в него услуги (точнее, одна услуга - провоз только маленькой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см) остались прежними.

Тариф Plus раньше включал приоритетную посадку, возможность провоза двух мест ручной клади, бесплатный выбор стандартного места и перевозку 20 кг багажа. Теперь он называется Regular и не включает багаж.

Тариф Flexi Plus переименован в Plus. Ранее летавшие по этому тарифу имели право на приоритетную посадку, провоз двух мест ручной клади, бесплатный выбор любого места, быстрое прохождение контроля в аэропорту по fast track, бесплатную регистрацию в аэропорту и возможность изменять дату вылета. Тариф же Plus включает лишь провоз маленькой ручной клади, бесплатный выбор стандартного места, 20 кг багажа и бесплатную регистрацию в аэропорту.

