Сегодня, 14 декабря, в Лондоне стало известно имя победительницы конкурса красоты "Мисс мира-2019": обладательницей титула стала 23-летняя девушка из Ямайки Тони-Энн Сингх. Трансляция шоу проводилась на YouTube.

Фото: twitter.com/missworldltd

Корону королеве красоты вручила "Мисс мира-2018", мексиканка Ванесса Понсе де Леон. Напомним, последний раз уроженка Ямайки одерживала победу в данном конкурсе в далеком 1993 году.

Также не стоит забывать о "серебре" и "бронзе": первой вице-мисс стала француженка Офели Мезино, а второй вице-мисс - индианка Суман Рао.

Видео: YouTube/Electronix

Ранее "Страна" сообщала, что Мисс Вселенная-2019 стала красавица Зозибини из Африки.

Также мы приводили биографию Мисс Вселенная-2019.