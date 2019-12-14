В Черкасской области в начале января 2019 года старший солдат сбежал со службы и почти год скрывался от правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона Украины.

Военный служил по контракту. Он оставил воинскую часть, дислоцированную в одном из населенных пунктов Черкасской области. Ему удалось долго скрываться от правоохранительных органов. Однако в ноябре беглец был задержан в развлекательном заведении Днепра.

Маньковский районный суд Черкасской области признал старшего солдата виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.407 (самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса Украины.

Согласно публичному обвинению военной прокуратуры Черкасского гарнизона Центрального региона Украины, военнослужащий приговорен к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне.

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