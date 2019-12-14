Сегодня, 14 декабря, Шахтер в последнем официальном матче этого года встретился с Зарей в чемпионате Украины и обыграл ее на выезде со счетом 1:2. Победа в заключительном туре еще сильнее укрепила позицию "горняков", которые на данный момент имеют в активе уже 50 очков. Об этом передает Террикон.

Первый тайм не изобиловал яркими моментами, хотя футболисты Зари пытались всячески проявлять активность. А вот второй этап противостояния был совершенно другим.

Первым забил Мораес на 54 минуте матча. Но уже буквально через 7 минут Заря ответила той же монетой: Леднев точно пробил по воротам Пятова из центра штрафной.

Однако Заре не удалось добиться ничьи в состязании со столь крепким соперником. Шахтер повторил успех на 83 минуте борьбы, когда Марлос забил с пенальти. В итоге матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Видео: YouTube/Football Hub

Теперь отрыв между Зарей и Шахтером составляет целых 16 пунктов. Луганчанам дышит в спину Десна, которая отстает на одно очко и имеет все шансы занять вторую строчку перед каникулами: завтра она проведет матч с киевским Динамо.

Ранее "Страна" публиковала турнирную таблицу с положением команд в УПЛ.

Также мы рассказывали, как футболисты Динамо проиграли Заре на своем поле и пропустили луганчан вперед.