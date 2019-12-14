Тело основателя канадской криптобиржи QuadrigaCX Джеральда Коттена может быть эксгумировано по требованию клиентов торговой площадки. Об этом сообщает "Интерфакс".

Коттен скончался в 2018 году в Индии, ему было всего 30 лет. Предположительно, смерть наступила из-за осложнений болезни Крона.

После внезапной кончины Коттена выяснилось, что только у него были пароли от "холодных кошельков" - то есть хранилищ криптовалюты. Они не подключены к интернету, что защищает их от взлома. Однако теперь разблокировать их не могут ни родственники, ни коллеги покойного. А клиенты биржи остались без инвестированных средств: на кошельках зависло биткоинов на 180 миллионов канадских долларов (это примерно 82 млн американских долларов).

В связи со смертью Коттена компанию QuadrigaCX ликвидировали, многие из 115 тысяч ее инвесторов остались без денег.

Группа разорившихся клиентов наняла адвокатов, и те потребовали у полиции провести эксгумацию могилы Коттена и вскрытие тела. Требование обусловлено слухами, которые появились сразу после кончины основателя биржи: дескать, Коттен инсценировал собственную смерть и украл деньги клиентов. А также некоей "новой информацией, которая подтверждает необходимость точно удостовериться в том, что Коттен действительно мертв".

Кроме всего прочего, ранее аудиторы компании Ernst & Young нашли проблемы в работе криптобиржи. Они заявляли, что часть средств переводилась на личные счета Коттена.

В конце ноября "Страна" приводила курс биткоина, который продолжает падать.

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