Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают возможностями для создания технологии доставки человека в любую точку Земли в течение часа. Об этом сообщает издание The Drive.

Генерал отметил, что технологию быстрого перемещения можно создать прямо сейчас.

"Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок. Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее чем за час", - считает Кваст.



При этом военный не стал уточнять, как именно функционирует это изобретение и на каких принципах основана его работа.



Заявление Кваста прозвучало на фоне высказываний других американских военных о некоторых явлениях, чья природа не объясняется в открытых источниках.

Генерал-лейтенант ранее возглавлял Учебное авиационное командование на базе в Сан-Антонио и ушел в отставку в сентябре этого года. Причиной отставки американские СМИ называют его высказывания по вопросам космических технологий.

Между тем, как сообщала "Страна", китайские авиастроители разрабатывают сразу два проекта бомбардировщиков, в конструкции которых будут широко применяться технологии малозаметности.

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