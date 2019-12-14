Аппарат ESA от Европейского космического агентства Mars Express прислал на Землю новые фотографии Фобоса, спутника красной планеты Марс, сделанные 17 ноября. Всего получился 41 снимок. Об этом сообщается на официальном сайте ESA.

Фото были объединены в одно слайд-шоу, которое в формате видео появилось на YouTube.

Видео: YouTube/European Space Agency, ESA

Позднее появилось видео, показывающее, под какими углами были сделаны кадры.

Видео: YouTube/European Space Agency, ESA

Обилие кратеров на поверхности Фобоса дает основание полагать, что на спутник неоднократно падали метеориты.

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