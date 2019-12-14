Дубилет объяснил, почему министры просят повышения зарплаты
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что некоторые члены правительства просят повышения зарплаты, так как им трудно содержать свои семьи. Как сообщает "Укринформ", тему министерских зарплат чиновник затронул в интервью телеканалу "Наш".
По словам Дубилета, многие министры пришли из бизнеса, где они могли бы иметь в разы больше денег, чем в Кабмине.
"Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату. Официальную зарплату, конечно. Потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи", - пожаловался министр.
Он признался, что его финансовое положение несколько лучше, чем у коллег.
"К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, и некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии", - рассказал Дубилет.
Также министр сообщил, что в правительственную команду можно привлечь хорошие кадры, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, повысить им зарплату невозможно, поскольку на уровне минимальных зарплат в стране это будет выглядеть плохо.
Что касается своих доходов, Дубилет сказал, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц. При этом, как писала "Страна", его зарплата в октябре была около 50 000 гривен, а в ноябре - 16 000 гривен.
Также мы рассказывали, что руководителю Офиса президента Андрею Богдану за ноябрь было начислено 46 тысяч гривен зарплаты, но она не была ему выплачена.