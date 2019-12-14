Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что некоторые члены правительства просят повышения зарплаты, так как им трудно содержать свои семьи. Как сообщает "Укринформ", тему министерских зарплат чиновник затронул в интервью телеканалу "Наш".

По словам Дубилета, многие министры пришли из бизнеса, где они могли бы иметь в разы больше денег, чем в Кабмине.

"Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату. Официальную зарплату, конечно. Потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи", - пожаловался министр.

Он признался, что его финансовое положение несколько лучше, чем у коллег.

"К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, и некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии", - рассказал Дубилет.

Также министр сообщил, что в правительственную команду можно привлечь хорошие кадры, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, повысить им зарплату невозможно, поскольку на уровне минимальных зарплат в стране это будет выглядеть плохо.

Что касается своих доходов, Дубилет сказал, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц. При этом, как писала "Страна", его зарплата в октябре была около 50 000 гривен, а в ноябре - 16 000 гривен.

Также мы рассказывали, что руководителю Офиса президента Андрею Богдану за ноябрь было начислено 46 тысяч гривен зарплаты, но она не была ему выплачена.