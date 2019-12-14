В Киеве молодая мама выбросилась из окна 10 этажа. Фото
Сегодня, 14 декабря, в Киеве по адресу проспект Краснозвездный, 96 около 03:50 из окна квартиры на десятом этаже выпрыгнула женщина 30 лет. Об этом сообщает агентство "Информатор".
Правоохранители и медики констатировали, что смерть наступила мгновенно. Погибшая проживала с мужем и маленьким ребенком. О мотивах данного поступка пока что нет информации. Подробности выясняются представителями следственно-оперативной группы.
Фото: kiev.informator.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре студент, отмечавший наркотиками свой день рождения, упал с 9 этажа общежития на авто. После инцидента парень поднялся и решил вернуться отмечать дальше.
Также мы писали, что в Киеве парень выпрыгнул из окна, оставив странную записку своей матери.
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