Погода на 15 декабря. В Украине ожидаются дожди, мокрый снег и туманы
Уже сегодня в ночь на 15 декабря в центральных и южных регионах страны появятся густые туманы, которые утром никуда не исчезнут. Об этом сообщают синоптики из Гидрометцентра.
Видимость на дорогах ожидается в пределах 200-500 м, что соответствует первому уровню опасности. Также прогнозируется дождь в Карпатах, а на севере Левобережной части Украины пойдет мокрый снег. Без осадков будет в западных областях днем.
Температура будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла. Скорость ветра - 5-10 м/c, направление - юго-западное.
Ранее "Страна" писала о том, что синоптики сообщали украинцам о продолжительности тепла в декабре.
Также мы писали о том, чего ждать от погоды сегодня, 14 декабря.
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