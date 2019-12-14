Уже сегодня в ночь на 15 декабря в центральных и южных регионах страны появятся густые туманы, которые утром никуда не исчезнут. Об этом сообщают синоптики из Гидрометцентра.

Видимость на дорогах ожидается в пределах 200-500 м, что соответствует первому уровню опасности. Также прогнозируется дождь в Карпатах, а на севере Левобережной части Украины пойдет мокрый снег. Без осадков будет в западных областях днем.

Температура будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла. Скорость ветра - 5-10 м/c, направление - юго-западное.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики сообщали украинцам о продолжительности тепла в декабре.

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