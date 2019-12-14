Королевская семья Великобритании ищет старшего специалиста по взаимодействию с общественностью в социальных сетях. Соответствующее объявление монаршья фамилия разместила в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn и на своем официальном сайте.

От соискателя на должность требуется опыт аналогичной работы в успешных компаниях, обширные знания современных digital-платформ и технологий, а также "инновационное и креативное мышление". Все эти качества необходимы для управления небольшой командой digital-специалистов, "поддержки присутствия королевы Елизаветы II в поле зрения общественности и на мировой арене" и привлечения внимания публики ко всем событиям, связанным с жизнью британской королевской семьи.

С прошедшим конкурс кандидатом заключат контракт. Британская королевская семья обещает зарплату 45 000-50 000 фунтов стерлингов в год (это примерно 1,5 млн гривен, или 125 тысяч в месяц) и бесплатные обеды.

Королева Елизавета II, которой уже исполнилось 93 года, в марте опубликовала свой первый пост в Instagram. А в конце ноября выразила сочувствие жертвам резни в Лондоне в этой соцсети. Сейчас на ее аккаунт подписаны почти 7 млн человек.

Ранее "Старана" писала, что королевская семья разорвала сотрудничество с многолетним поставщиком нижнего белья Rigby&Peller.