Сегодня, 14 декабря, народный депутат "Опозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива в своем Telegram-канале рассказал, что, согласно неподтвержденной информации, трое из пяти фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета являлись внештатными сотрудниками СБУ при президентстве Петра Порошенко.

"Это не единственная практика использования волонтеров, добровольцев, активистов в качестве сакральных жертв, в качестве наемных убийц. "Для чего?" - вы спросите. Для дестабилизации ситуации в стране, для ослабления позиции правоохранительной системы, для сеяния ненависти", - рассказал Илья Кива.

Затем политик привел несколько аргументов по поводу того, что Порошенко желал сконцентрировать власть в своих руках, вспомнив Екатерину Гандзюк и других "неудобных" для экс-президента людей.

"Я думаю, что мы еще станем свидетелями в ближайшее время громких разоблачений первых лиц государства времен Порошенко", - заключил Кива.

Ранее "Страна" сообщала, что Кива рассказал о готовящемся покушении на Онищенко.

Также мы писали, что в МВД объяснили, почему Пуму и Бучу не подозревают в убийстве Шеремета.