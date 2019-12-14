Канцлер Германии Ангела Меркель, которую журнал Forbes девятый год подряд называет самой влиятельной женщиной мира, заявила о необходимости привлекать в ФРГ квалифицированных рабочих из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

По словам канцлера, на немецких предприятиях возник сильный кадровый голод. И если не привлечь в страну специалистов, то придется переносить производство за границу.

"Мы знаем, что многие сектора и предприятия отчаянно ищут специалистов. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы было достаточно квалифицированных работников. Иначе компаниям придется перемещаться. А мы, конечно, этого не хотим", - сказала Меркель.

Как писала "Страна", в 2018 году Берлин планировал упростить трудоустройство для граждан стран - не членов Евросоюза. В июне текущего года депутаты Бундестага большинством голосов приняли соответствующий закон. Он вступает в силу 1 марта 2020 года.

А в июле об упрощении трудоустройства иностранцев заговорили в Австрии, которая тоже страдает от дефицита кадров.