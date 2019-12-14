Сегодня, 14 декабря, российские СМИ сообщают о смерти отца керченского стрелка Владислава Рослякова - Игоря Рослякова. Как выяснилось он скончался еще в октябре. Об этом передает Telegram-канал Mash.

В сентябре этого года 53-летний мужчина был избит и ограблен. Подозреваемых в нападении на него задержали. Одного из них посадили за решетку (на второго пострадавший Росляков не стал писать заявление).

Сам отец керченского стрелка попал тогда в больницу с черепно-мозговой травмой. А через месяц после инцидента - 24 октября - он умер.

Росляков-старший. Фото: Telegram/ Mash

О судьбе мужчины рассказала его мать Галина Рослякова, бабушка стрелка.

"Я вызвала полицию, они приезжали, следователи тут были. Бутова (одного из нападавших - Ред.) судили, был суд. Бутов забрал 10 тысяч, пенсию Игоря. Бутов грабил, а второй побил Игоря. Но он уже был больной. С травмами, стрессы в последнее время, с психикой ненормально было у него. Еще до этого он сильно похудел, в весе потерял. Летом в гастро лежал, потом у него кровотечение желудочное открылось", - рассказала женщина.

Напомним, 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу в здании учебного заведения и подорвал одно из помещений, после чего покончил с собой.

В ноябре прошлого года стрелка тайно похоронили под чужим именем.