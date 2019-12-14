Вчера суд арестовал трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. "Страна" транслировала это заседание. Предполагаемую наводчицу Яну Дугарь отправили под домашний арест, а потенциальных киллеров – Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко – взяли под стражу.

Тем же вечером по телевизору выступил глава МВД Арсен Аваков – главный спикер по этой теме, который сейчас резко набирает на ней политические очки.

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" он снова рассказал, как расследовалось дело Шеремета, почему так долго длился поиск преступников и кто может быть заказчиком убийства.

Еще до этого выступления у журналистов было несколько важных вопросов ко всей истории с поимкой убийц.

1. Никто не поверил в официальную версию – что убийство организовал рокер-волонтер Антоненко из-за "арийских идей" и ради дестабилизации в стране. Непонятно было, как этого достичь путем устранения Шеремета.

2. Стало понятно, что убийц кто-то прикрывал на самом верху – уж очень вольготно они себя вели после убийства и явно не опасались задержания.

То есть, либо они вообще не убивали журналиста, либо знали, что им за него ничего не будет.

Полиция ссылается на экспертизы, подтвержденные британскими криминалистами, что Шеремета ликвидировала именно группа Кузьменко-Антоненко. Учитывая, что в "арийскую" версию поверить нельзя, встает вопрос – кто тогда заказчик и организатор преступления?

На эфире у Шустера Аваков заявил, что все это еще предстоит выяснить (по сути опровергнув то, что МВД написало в "пидозре"). Но сделал ряд важных намеков, из которых следует – "крыша" у киллеров находится в Украине.

"Страна" проанализировала заявления министра и что они означают - как для поиска заказчиков преступления, так и для будущего самого Авакова.

След СБУ в деле Шеремета

Задавая вопрос Авакову во время эфира "Свободы слова", главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что Кузьменко, Антоненко и Дугарь не похожи на организаторов преступления. Кто ими в таком случае руководил? И откуда направлялось это руководство?

Аваков признал, что это "сложнейшее преступление". И дальнейшими словами по сути опроверг написанную его же подчиненными "пидозру".

"У меня, так же как и у вас, так же как и у следствия, есть определенное ощущение, что есть люди, которые пока находятся за кадром вне схемы нашего обвинения, которые были инициаторами или соинициаторами этого преступления", - сказал министр.

О том, что такие инициаторы существуют, а главное – что они имеют отношение к высшим эшелонам власти - говорит пропажа важных записей с четырех камер наблюдения, которые загадочным образом потерялись во время следственных действий.

"Кто наконец прикрывал этих людей в течение расследования, куда делись записи с 4 камер наблюдения, к которым полиция не смогла получить доступ?", - задал вопрос Аваков.

Куда делись эти записи – прямо глава МВД не сказал. Но намекнул, что это могло быть делом рук СБУ.

"В первые дни, когда произошло это убийство, очень важно по горячим следам собрать быстро факты и получить результат. Мы с коллегами из СБУ собирали видео с камер наблюдения. Мы не знали кто будет расследовать это дело. Обычно взрыв расследуют как теракт СБУ, как убийство – полиция. В итоге прокурор определил, что полиция будет расследовать. И мы начали собирать все данные себе, все записи камер все записи траффика. И мы не нашли четыре камеры, мы не смогли их получить. Это хорошие камеры в хороших местах. Нам сказали "мы их вам отдали раньше странно что вы их не получили, наверное там не было ничего на записи", - сообщил министр.

Судя по его рассказу, записи пропали именно по линии СБУ. Поскольку изначально следствие вела и "контора". Значит, она могла изымать записи с камер, которых потом недосчитались в полиции. В общем Аваков дал довольно прозрачный намек на то, где следует искать "крышу" для убийц Шеремета.

Он также заявил, что после пропажи записей дело засекретили.

"Понимали суть происходящего буквально несколько человек в руководстве полиции и Министерстве (МВД). Именно поэтому одна из наших операций была пресечена, потому что нашим подозреваемым, входящим в круг вот этих ребят (арестованных) была кем-то передана информация. Именно поэтому я говорю, что есть люди, которые стоят пока за кадром, значительно более профессиональные чем непосредственные исполнители этого преступления. Мы рассчитываем, что, сколько веревочке ни виться – будет конец", - сказал министр.

Из слов Авакова следует, что расследование тянулось так долго, потому что где-то в недрах власти работал "покровитель" преступной группы.

"Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц разговоров, где они апеллируют к своему покровителю, который должен их вытащить и защитить", - сказал Аваков.

При этом буквально одной-двумя фразами глава МВД все-таки не исключил и русский след. Однако фактология, которую он привел, пока говорит лишь о том, что убийц прикрывали изнутри.

Главные выводы из заявлений министра

Итак, резюмируем кратко, что стало понятно из слов Авакова.

1. Версия о том, что Шеремета решил убить Антоненко из-за желания заявить на весь мир о своих арийских взглядах – несостоятельна. Сам же министр ее не подтвердил.

2. В деле, если верить Авакову, явно замешана СБУ, которая могла скрыть ключевые записи с видеокамер, где запечатлены преступники. По которым их было бы легче вычислить.

3. Видимо, по этой же линии нужно искать и заказчиков преступления. Радикалов действительно всегда курировала "контора". И здесь вопрос – в ней ли находился заказчик или же стоял выше: на уровне структур, контролирующих СБУ? Логика, напрямую ведущая в Администрацию президента Порошенко.

След "СБУ-АП" видится более отчетливо, если вспомнить, когда реанимировали дело Шеремета. Это произошло после ухода от власти Порошенко и появления людей Зеленского в СБУ. То есть, по логике Авакова, "покровитель", который прикрывал убийц, тоже мог потерять власть.

В этой связи различные сайты упоминают фамилию экс-главы контрразведки времен Порошенко Петрова. Впрочем, каких-либо подтверждений этой информации пока нет.

Тем временем, нардеп от "Оппозиционной платформы" Илья Кива (который был советником Авакова) сегодня заявил о том, что трое задержанных по делу Шеремета были агентами СБУ.

"По моей неподтвержденной пока информации, трое фигурантов этого дела были сотрудниками Службы безопасности времен Петра Алексеевича Порошенко. И это не единственная практика использования волонтеров и добровольцев в качестве сакральных жертв", - заявил он у себя в телеграм.

Он также добавил, что "мы еще станем свидетелями разоблачений первых лиц государства времен Порошенко", связанных с заказными убийствами.

Специфическими были и расклады вокруг издания "Украинская правда", в котором работал Шеремет. Вокруг него в момент убийства журналиста росла напряженность.

Об этом напомнил в своем сообщении на ФБ главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"В 2016 году и накануне, и сразу после убийства Шеремета, Украинская правда и ее бывший журналист, а тогда нардеп Сергей Лещенко, стали объектом информационной атаки. Их связывали с Григоришиным, потом рассказали о квартире Лещенко и так далее.

Кто атаковал - не секрет. "Центр управления полетом" находился в правящей коалиции БПП-Народного Фронта.

Причины также понятны. К лету 2016 года западные структуры и близкие к ним еврооптимисты уже убедились, что Порошенко с Народным фронтом не намерены соответствовать их ожиданиям, а наоборот постепенно выбрасывают за борт и "грузинских реформаторов", и Яресько, и Абромавичуса, и других, продолжая линию "Техас должны грабить техасцы".

Поэтому именно тогда между Западом и ориентированными на него структурами и СМИ в Украине с одной стороны, и с украинской властью в лице БПП и Народного фронта с другой, начался затяжной конфликт. Причём для власти он был тем более неприятен, что еврооптимисты и близкие к ним медиа имели влияние на часть их избирателей. А потому и критика с их стороны была особо опасна, так как дезориентировала сторонников. В чем Пётр Порошенко мог видеть угрозу.

Хотя и не только Порошенко.

Последний блог Шеремета, к слову, был посвящён нескольким конфликтным ситуациям, одна из которых касалась суда по близким к Народному фронту руководителям Одесского припортового завода. Давить на суд тогда приходили "атошники" во главе с нардепом от Нарфронта Дейдеем, которого связывали с Аваковым. Шеремет осуждал давление на суд.

Вот такая была обстановка вокруг Украинской правды накануне и после убийства Шеремета.

Связано ли все это с преступлением или нет - вопрос открытый. Но расследовать эту возможную связь, очевидно, более правильно, чем рассказывать басни о дестабилизации ситуации в стране и величии арийской расы".

Аваков метит в премьеры?

Впрочем, независимо от выхода на заказчиков дела Шеремета, очевидным остается рост политического веса Арсена Авакова в ходе всей этой истории.

Как пишет телеграмм-канал "Политика страны", после поездки Авакова вместе с Зе в Париж, а еще больше после объявления о раскрытии дела Шеремета, пошли слухи, что глава МВД резко укрепил свои позиции во власти и претендует на пост премьер-министра.

"Страна" поговорила с несколькими источниками в окружении Авакова и Зеленского, чтобы прояснить ситуацию. И вот какая картина получилась.

1. Источники, близкие к Авакову подтверждают, что министр сейчас на взлете. Он установил прямой и тесный контакт с президентом, дает ему советы, сильно, в глазах Зе, проявил себя в Париже, порешал вопрос с Майданами, раскрыл убийство Шеремета, а также совершил множество других, менее известных подвигов. Поэтому там высоко оценивают его шансы на премьерство уже в начале следующего года.

В окружении Авакова говорят, что и разные влиятельные силы также не против этого. Коломойскому это выгодно, чтобы сбить Гончарука и "соросят" и порешать вопрос по Привату. Другим олигархам – чтоб был грамотный разводящий. Учитывать интересы олигархов и разруливать вопросы – это отдельная сложная наука, которой нынешний премьер не владеет от слова совсем. Также говорят, что Аваков имеет хороший контакт с Западом (причем, как с Европой, так и с обоими фракциями американского истеблишмента), да и с Россией есть завязки.

2. Источники в окружении Зеленского дают иную картину. Там отмечают, что изначально к Авакову относились с недоверием и действительно стоял вопрос о его замене. Тем более, что у Зеленского есть своя команда "верных ментов". Это бывший замглавы МВД Евдокимов и нынешний первый замглавы Нацполиции Коваль ("Страна" уже писала об их связях с президентом со временем инцидента с Кадыровым).

То есть, на самом деле, особых проблем с заменой Авакова не было. Но его решили на время оставить для баланса политической системы, а также для нейтрализации возможных уличных акций и вообще для "притушения" активности радикалов. Также, одним из условий, было раскрытие резонансных преступлений, что мог бы занести себе в актив Зеленский. В общем и целом, с этими задачами Аваков справился, а потому вопрос о его увольнении, если не будет каких-то серьезных залетов (например, вдруг быстро и очевидно развалится дело Шеремета), сейчас на повестки дня не стоит. Влияние же министра действительно возросло и Зеленский с ним общается и советуется по разным вопросам.

Но по поводу премьерства Авакова, наши источники в Зе-команде настроены скептически. По их мнению, нет никаких причин его назначать на этот пост. Зато есть много противопоказаний. Главное из них – в парламентско-президентской республике премьер – это формально независимая от президента фигура. Поэтому если главой Кабмина станет опытный и хитрый Аваков, то он быстро замкнет на себя все связи с группами влияния внутри страны, все связи с внешними игроками и станет лицом номер один, а Зе превратится в английскую королеву, что в планы президента не входит. То есть, укрепление позиций Авакова источники в Зе-команде подтверждают, а вот его премьерские перспективы – нет. Если, конечно же, не случится какого-то форс-мажора", - пишет телеграм-канал.