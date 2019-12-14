Сегодня, 14 декабря, помощники президента США Трампа в Белом доме еще больше ограничили круг доступа к переговорам лидера государства, которые он проводит с главами других стран по телефону.

Об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп. Фото: inosmi.ru

Один из чиновников в Белом доме сказал, что к стенограммам разговоров допускаются только помощники самого высокого уровня.

Ранее в администрации действующего президента США, а также во времена предыдущих президентов, большему числу политиков было разрешено слушать телефонные звонки главам других государств. К этому списку относились должностные лица, ориентированные на вопросы, которые звучали во время дистанционного общения. Однако теперь, если президент захочет поговорить по телефону с кем-то из мировых лидеров, к нему присоединяется лишь несколько лиц, назначенных персонально Трампом.

Список, подписанный советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, включает самого О'Брайена, заместителя Мэтта Поттингера, госсекретаря Майка Помпео, исполняющего обязанности начальника аппарата Мика Малвани и его зама Роба Блэра. Советник вице-президента Майка Пенса генерал-лейтенант Кит Келлог часто является единственным представителем офиса Пенса.

Доступ ограничили ряду чиновников, чьи должности предусматривали расшифровку и редактирование потенциально возможных стенограмм разговоров с целью объяснения сути сказанного.

Скорее всего, данное новшество введено после после скандала вокруг разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в том, что он давил на Зеленского с целью приобщить его к помощи в борьбе против своего политического оппонента Джо Байдена.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленскому готовят визит в Вашингтон.

Также мы писали, что Трамп в четверг сделал 123 твита, установив новый личный рекорд.