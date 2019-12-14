Конгресс США может принять законопроект об энергетической безопасности Европы, который предусматривает выделение 1 млрд долларов для снижения зависимости от российских энергоресурсов.

Об этом, по итогам визита в США вице-премьера по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы, сообщает "Правительственный портал".

Во время визита Кулеба встретился с членами Конгресса и выступил за принятие проекта закона, который уже внесен на рассмотрение.

Закон предусматривает выделение около 1 млрд долларов американским компаниям для строительства энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине. Эти меры позволят диверсифицировать поставки газа и снизить зависимость от российских энергоресурсов.

"Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах", - сказал Кулеба.

На днях "Страна" сообщала, что в военном бюджете США на 2020 год заложено 300 млн помощи Украине и летальное оружие.

Также мы писали, что в Украину еще не пришли 35,2 миллиона долларов военной помощи США в рамках суммы, заявленной на 2019 год.