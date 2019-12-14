Завтра, 15 декабря, с 08:00 до 17:00 на проспекте Любомира Гузара перекроют движение по причине ремонта пешеходного моста. Об этом сообщает КП "Киевавтодор".

Объезжать участок можно будет по довольно длинному маршруту: улица Героев Севастополя - проспект Отрадный - улица Гарматная.

В воскресенье здесь планируют монтировать металлоконструкции. В лучшем случае движение транспорта восстановят на пару часов раньше.

Скриншоты: Facebook/ Коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Ранее "Страна" сообщала, что 6 декабря движение на Северном мосту в Киеве ограничили из-за ремонта.

Также мы писали, что с 13 по 15 декабря на эстакаде Южного моста временно ограничат движение транспорта из-за ремонта старых деформационных швов.