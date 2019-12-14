Австралийские ученые разработали методику определения продолжительности жизни, заложенной на генетическом уровне. Методику можно применять как к человеку, так и к другим видам живых существ, в том числе вымершим. Об этом сообщает сайт XinhuaNet.

Исследование проводилось сотрудниками Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO). Они обнаружили, что продолжительность жизни позвоночных, скорее всего, определяется изменениями ДНК, которые называют метилированием ДНК. Это модификация молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности.

По словам ученых, максимальный естественный срок жизни человека, заложенный на генетическом уровне, составляет 38 лет. Люди живут намного дольше этого срока благодаря научным достижениям в медицине и изменениям образа жизни. По статистике, сейчас средняя продолжительность жизни составляет 72 года.

Команда исследователей смогла использовать свой метод, чтобы выявить естественную продолжительность жизни давно вымерших видов. Она определила, что у неандертальцев продолжительность жизни составляла 37,8 лет. Вымершие шерстистые мамонты жили 60 лет, а недавно вымершая гигантская черепаха с Галапагосских островов - 120 лет.

Что касается существующих на планете видов, то была определена максимальная продолжительность жизни гренландского кита - 268 лет. Это на 57 лет больше, чем думали люди.

Летом "Страна" сообщала, что ученые назвали группу крови, с которой люди живут дольше всего.

Мы также приводили список европейских наций с наибольшей ожидаемой продолжительностью здоровой жизни.