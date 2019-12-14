Сегодня, 14 декабря, центристская "Гражданская платформа", ведущая оппозиционная партия в Польше, на очередном съезде избрала своего кандидата в президенты: им стала заместитель спикера парламента Малгожата Кидава-Блонская. Об этом сообщает издание AP News.

Малгожата Кидава-Блонская. Фото: eurointegration.com.ua

Кидава-Блонская будет иметь дело на выборах, которые проведут в мае 2020 года, с консервативным лидером Анджеем Дудой, а также с кандидатами меньших партий.

"Я буду президентом всех поляков", - уверенно заявила она членам своей партии после тайного голосования. По информации, за нее проголосовали 700 делегатов.

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