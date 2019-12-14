Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), которая занимается урегулированием ситуации на востоке Украины, придет к финальной формуле по обмену пленными на минском заседании 18 декабря.

Об этом в интервью изданию "LB" рассказал украинский представитель Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: ukr.lb.ua

Резников полагает, что плановая сессия ТКГ станет "тяжелой миссией".

По его словам, в вопросе обмена пленными Украина придерживается американского или израильского принципа, подразумевающего, что каждый украинский пленник ценнее "ста чужих".

Резников также добавил, что успеть провести обмен до конца года "сложно, но возможно".

Видео: YouTube/LB official channel

Ранее "Страна" сообщала, что о масштабном обмене пленными до Нового года Путин и Зеленский договорились в понедельник, 9 декабря, на саммите "Нормандской четверки". Тогда речь шла о формуле "всех на всех".

Также мы писали, что Киев рассчитывает вернуть домой с оккупированного Донбасса 77 пленных украинцев.