Директор "Нафтогаза" Витренко связал рост цены на газ для населения с коррупцией в компании
Сегодня, 14 декабря, исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения выросла вследствие недостатка объемов собственной добычи, что может быть связано с коррупцией внутри самой госкомпании.
Об этом он написал на свой странице в Facebook.
Юрий Витренко. Фото: epravda.com.ua
Витренко утверждает, что рост добычи газа в Украине привел бы к пропорциональному снижению цены. Так он прокомментировал увеличение стоимости на газ на условиях ПСО на 28,6% (5 500 грн за тысячу кубометров) на январь следующего года.
По словам Витренко, при условии роста уровня энергоэффективности в 2020 году Украина могла бы начать экспортировать газ, а не продолжить импортировать.
"Вот так мы и расплачиваемся за некомпетенцию и коррупцию", - подытожил он.
Скриншот: Facebook/Юрий Витренко
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