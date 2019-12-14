Сегодня, 14 декабря, исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения выросла вследствие недостатка объемов собственной добычи, что может быть связано с коррупцией внутри самой госкомпании.

Об этом он написал на свой странице в Facebook.

Юрий Витренко. Фото: epravda.com.ua

Витренко утверждает, что рост добычи газа в Украине привел бы к пропорциональному снижению цены. Так он прокомментировал увеличение стоимости на газ на условиях ПСО на 28,6% (5 500 грн за тысячу кубометров) на январь следующего года.

По словам Витренко, при условии роста уровня энергоэффективности в 2020 году Украина могла бы начать экспортировать газ, а не продолжить импортировать.

"Вот так мы и расплачиваемся за некомпетенцию и коррупцию", - подытожил он.

Скриншот: Facebook/Юрий Витренко

Ранее "Страна" сообщала о том, что тормозит переговоры с Россией по транзиту газу и сможем ли договориться до 1 января.

Также мы писали, что "Нафтогаз" потратил на виртуальное облако миллион долларов.