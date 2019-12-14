В селе Малушка Березинского района Ровенской области произошла смертельная ДТП из-за того, что водитель легкового авто потерял управление. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, инцидент произошел из-за того, что 40-летний водитель Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Vito, которым управлял 53-летний житель Ровно.

Фото: rv.npu.gov.ua

"В результате ДТП пассажир микроавтобуса, 67-летний житель, от полученных травм погиб на месте происшествия. У водителя этого же авто диагностировали политравму, ушиб грудной клетки, перелом ребер. Еще одна пассажирка микроавтобуса, 62-летняя жительница города Ровно, получила политравму, ушиб грудной клетки, открытый перелом бедра. Руководитель легковушки в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом ребер", - говорится в сообщении.

Фото: rv.npu.gov.ua

Уточняется, что пострадавших госпитализировали в Сарненскую районную больницу. Сейчас данным делом занимаются следователи.

Фото: rv.npu.gov.ua

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