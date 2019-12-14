Среди компаний, которые финансировали партию экс-президента Петра Порошенко, оказались фигуранты уголовных производств.

Об этом говорится в материале "Страны" Как Порошенко заплатил Портнову, а Вакарчук самому себе. Партии отчитались о своих доходах и расходах.

Так, крупнейший спонсор партии Порошенко – ООО "Интерстарч Украина" проходит по уголовному делу по "схемному" формированию налогового кредита по НДС и злоупотреблению служебным положением должностными лицами фискальной службы.

Рейтинг компаний - спонсоров партии "Европейская солидарность". Источник: Страна.ua

Также по делу об "обнале" проходит фирма "Эклипс инвест", которая заплатила Порошенко 3 миллиона гривен. Согласно материалам суда, должностные лица компании в период 2010-2019 гг. получали на свои расчетные счета средства от субъектов предпринимательской деятельности якобы за товары/услуги. В дальнейшем средства частично перечислялись без отражения в налоговом учете, и руководитель "обнальной" конторы обналичивал их через сеть банкоматов и касс банков, расположенных на территории Киева.

Источник: reyestr.court.gov.ua

Похожая ситуация и с ОО "Компания "Гепард", которая спонсировала партии Порошенко 3 млн гривен. Она проходит по делу СБУ по факту хищения средств и уклонении от уплаты налогов в крупных размерах, а также отмывании денег.

Источник: reyestr.court.gov.ua

Напомним, 10 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены экс-президентом Петром Порошенко при подписании Минских соглашений.

Позже ситуацию с расследованием прокомментировал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.