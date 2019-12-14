Бывший президент Украины Петр Порошенко выплатил Андрею Портнову 3500 гривен судебного сбора по проигранному судебному делу.

Об этом сообщается в материале "Страны" Как Порошенко заплатил Портнову, а Вакарчук самому себе. Партии отчитались о своих доходах и расходах.

Речь идет об иске Портнова к партии Порошенко "Солидарность". На сайте партии заявили о том, что юрист подозревается в государственной измене. Портнов оспорил это утверждение в суде и выиграл дело.

Как видно из опубликованной годовой отчетности партии "Европейская солидарность", эта ущеб по проигранному судебному иску от Портнова был оплачен.

Источник: nazk.gov.ua

Напомним, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены экс-президентом Петром Порошенко при подписании Минских соглашений.

Ранее "Страна" опубликовала заявление Портнова в ГБР о госизмене Порошенко.