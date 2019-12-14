Российская журналистка, которую сегодня в "Борисполе" не пустили в Украину, оказалась сотрудницей НТВ. Об этом говорится в Твиттере телеканала.

"Второго за сутки корреспондента НТВ не пустили в Киев. Теперь не смогла попасть на Украину Александра Тонких. Поводом для запрета на въезд стало то, что в 2016 году она посещала Крым", - сообщили на канале.

О недопуске Александры сегодня заявили в Госпогранслужбе Украины. Она следовала в Киев из Стамбула. Пограничники проверили ее страницу Вконтакте и нашла там фото из Ялты и Севастополя. После чего закрыли журналистке въезд в Украину на три года.

Отметим, что вчера в Украину не смог въехать еще один журналист НТВ.

При этом на днях в Киев пустили съемочную группу телеканала "Звезда".

"Десант" журналистов из РФ начал прорываться в Украину после того, как президент Владимир Зеленский пригласил российские СМИ в Киев на пресс-конференции с Владимиром Путиным.