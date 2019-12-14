Вчера, 13 декабря, в Корабельном районе Николаева, в доме по улице Айвазовского, 11-летний ребенок выбросился из окна с 9 этажа, поскольку отказывался делать уроки.

Мальчика госпитализировали, однако он скончался через час в реанимации. Об этом сообщает издание "Новости N" со ссылкой на источник в районной полиции.

Родители высказали предположение, что причиной трагического инцидента стало нежелание сына делать домашние задания, и накануне в семье произошел конфликт по этому поводу.

Медики приехали на вызов и увезли мальчика в областную детскую больницу. Пострадавший к тому моменту уже находился в коме, его поместили в реанимацию. Усилия врачей оказались тщетными: от полученных травм ребенок скоропостижно скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства лица, находящегося в материальной зависимости). Дополнительных комментариев родители не дают.

Ранее "Страна" сообщала, что в ноябре этого года в Киеве мужчина залез на колонну ж/д вокзала, чтобы покончить с собой. Также мы писали, что в том же месяце в Москве 36-летняя женщина выбросилась из окна с двумя детьми.