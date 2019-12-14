Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук использовал спонсорские средства для партии на выплаты самому себе.

Это следует из финансового отчета партии, который "Страна" проанализировала в материале Как Порошенко заплатил Портнову, а Вакарчук самому себе. Партии отчитались о своих доходах и расходах.

В частности, Вакарчук получил от своей же партии 50 тыс. гривен за использование музыкальных произведений.

Так, деньги были оправлены на счет принадлежащего Вакарчуку ООО "Суперсимметрия". Платеж был оформлен как оплата по лицензионному договору за использование прав интеллектуальной собственности на музыкальные произведения.

Источник: nazk.gov.ua

Кроме того, партия еще и осталась должна Вакарчуку 4830 грн за использование логотипа. Всего договор между партией "Голос" и ее лидером был оформлен на сумму 6000 грн.

Источник: nazk.gov.ua

Интересно, что однопартийцы Вакарчука делали то же самое. На общественную организацию "Справжні зміни", которую учредили члены "Голоса" Юрчишин, Клименко и Ключковская, были уплачены 89 тысяч гривен партийных денег.

Они пошли на аренду помещения площадью 50 "квадратов" в Киеве по ул. Жилянской, 75. Ежемесячная арендная плата там составила больше 38 тыс. грн.

Отметим, что спонсорами партии Вакарчука стали люди бизнесмена Томаша Фиалы и замминистра экономики.