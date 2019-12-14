Среди наиболее крупных спонсоров партии "Голос" оказались компания Dragon Capital. Ее управляющий директор Владимир Тимочко, а также супруга Томаша Фиалы Наталья перечислили на счет организации по 1,6 млн гривен.

Об этом сообщается в материале "Страны" Как Порошенко заплатил Портнову, а Вакарчук самому себе. Партии отчитались о своих доходах и расходах

Кроме того, крупным спонсором также оказался Павел Кухта, которого включили в список под №25. В парламент мужчина не прошел, но в сентябре Кабинет министров Украины назначил его первым заместителем министра экономики Тимофея Милованова.

Ранее ЦИК Украины обнародовал фото всех кандидатов в народные депутаты Украины, которые принимали участие во внеочередных парламентских выборах 2019 года по партийным спискам.

Также "Страна" писала, что лидер партии "Голос" и автор кандидатской диссертации по теоретической физике "Суперсимметрия электронов в магнитном поле" Святослав Вакарчук приписал Галилею знаменитое высказывание Архимеда.