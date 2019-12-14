Киностудия "Союзмультфильм" представил продолжение истории о белом медвежонке и его товарищей. Как известно, в этом году "Умка" отмечает свое 50-летие. Об этом сообщил заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, передает "ТАСС".

"Мне очень приятно здесь присутствовать. Действительно, мне кажется "Умка" не стареет, несмотря на то, что прошло уже почти 50 лет. Мы с тревогой и надеждой ожидаем реакцию зрителей", – сказал он.

В то же время председатель правления киностудии Юлиана Слащева отметила, что для "Союзмультфильма" важно продолжение любой линейки со всеми любимыми персонажами - "Простоквашино", "Ну, погоди!" и другие. Также она напомнила, что в прошлом студия создавала даже сериалы.

"От одного до другого фильма иногда могло пройти по два-три года. В нашем случае прошло больше 50 лет. И вот сегодня мы с радостью покажем вам новый мультфильм. Я считаю, что он у нас получился. Он получился такой же трогательный, такой же милый, он передает все те же ценности, которые закладывались в Умку его создателями 50 лет назад", - уточнила она.

Премьера мультфильма состоится в онлайн-кинотеатре Ivi 17 декабря, на канале "Союзмультфильм" на Youtube - 23 декабря, на телеканалах "Мульт" - 28 декабря и "Мультландия" - 30 декабря.

Напомним, показ новых серий мультфильма "Ну, погоди!" запланирован на лето 2020 года.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что создатели продолжения "Простоквашино" решили ввести в мультфильм нового персонажа - няню младшей сестры Дяди Федора Веры Павловны.