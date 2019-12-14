Вчера, 13 декабря, в Запорожье неизвестные избили мужчину. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Запорожской области.

По информации правоохранительных органов, 13 декабря около 19.45 на проспекте Соборном неизвестные избили мужчину возле одного из заведений. Пострадавший 1977 года рождения был госпитализирован, однако от полученных травм тот скончался в больнице.



Запорожский адвокат Владимир Ляпин просит всех, кто возможно стал очевидцем драки. Снимками нападавших он поделился на своей странице в Facebook.

По данному факту полицией возбуждено уголовное производство по признакам ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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