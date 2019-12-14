Вчера, 13 декабря, в селе Киево-Святошинского района Житомирской области около 19:00 сотрудники криминальной полиции задержали четырех человек, совершавших нападение на дом предпринимателя.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

Разбойники имели оружие и специальное снаряжение: балаклавы с тактическими костюмами.

"Над раскрытием этой группы работали практически все наши подразделения: криминальная полиция, следователи, эксперты, кинологи, спецподразделения", - сообщил начальник полиции Житомирской области Сергей Крупей.

На месте готовящегося ограбления бандиты стали сопротивляться прибывшим представителям правопорядка, открыв по ним огонь и бросая светошумовые гранаты. Всех четверых задержали, к счастью, никто не пострадал.

Выяснено, что все они - безработные и ранее судимые жители Киевской области и столицы. Самому старшему человеку 43 года, младшим - по 31. В ходе операции полицейские изъяли оружие, боеприпасы, средства для взлома замков, радиостанции и другие элементы, подтверждающие преступную деятельность.

Проводится досудебное расследование по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбойное нападение), ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 3. ст. 185 (кража) УК Украины. Фигуранты дела задержаны в соответствии со ст. 208 (задержание уполномоченным служебным лицом) УПК Украины.

Следствие продолжается. Членам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет каждому с конфискацией имущества.

Фото: npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что полиция поймала под Киевом банду, в которой оказался член ИГИЛ из базы Интерпола.

Также мы писали, что клофелинщик в Киеве предложил заробитчанину выпить за рождение ребенка, а затем ограбил.