Министр внутренних дел Арсен Аваков в ноябре заработал 46 тыс. 941 гривен и 50 тыс. 481 грн. премии. Об этом сообщает "Слово и Дело".

В то же время первый заместитель министра Сергей Яровой заработал 43 тыс. 476 грн. и 50 тыс. 419 грн премии.

Зарплата Антона Геращенко составила 34 тыс. 736 гривен. Также он получил премию в размере 46 тыс. 101 гривны.

Ранее мы рассказывали, что при старом правительстве министр получал втрое больше, чем сейчас.

Напомним, руководителю Офиса Президента Андрею Богдану за ноябрь было начислено 46 тысяч гривен зарплаты, однако она не была ему выплачена.

Также мы сообщали, что в октябре министр по вопросам ветеранов получила зарплату меньше, чем ее заместители.