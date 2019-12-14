Сегодня, 14 декабря, на трассе в Житомирской области в дерево на автомобиле Volkswagen Passat врезался полицейский: один человек погиб, другой пострадал. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.

В салоне машины, кроме водителя, были два пассажира. Авто на высокой скорости вылетело с проезжей части в кювет и столкнулось с деревом. Один пассажир скончался на месте происшествия, второй был госпитализирован из-за телесных повреждений средней степени тяжести.

Представители территориального управления ГБР сообщили полицейскому о подозрении в нарушении ПДД, которые привели к смерти человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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