На территории киевского аэропорта "Борисполь" пограничники обнаружили российскую журналистку, которая посещала Крым. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательнее и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда в ТОТ АР Крым, что потом подтвердила и путешественница", - говорится в сообщении.

В связи с этим журналистку отказали в пресечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.

В Госпогранслужбе опубликовали скриншот со странички журналистки Вконтакте, на основании которого журналистке запретили въезд в Украину.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее съемочную группу журналистов телеканала "НТВ" (Россия) не пустили в Украину, когда те проходили паспортный контроль в аэропорту "Борисполь".

Мы разбирались, как российских журналистов не пускали в Украину и почему пустили со "Звезды" сейчас.