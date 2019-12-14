Министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила, подозреваемые в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь - признанные авторитеты в ветеранском деле. Об этом она написала в своем Facebook.

Коляда отметила, что в связи с арестом подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, Минветеранов готово оказать задержанным весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу.

"Прежде всего, обвиняемых Влада и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлия Кузьменко, Яну Дугар - знаю лично. Все они - признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении", - пишет Коляда.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось эта дело - проигрывает государство, прежде всего, репутационно. Хочу напомнить о принципах верховенства права и презумпции невиновности. Степень вины каждого из обвиняемых определит только суд", - убеждена Коляда.

Чиновница призвала чиновников, правоохранителей, журналистов и других следить за формулировками и віверять каждое слово во время дачи оценки людям и действиям. "Есть правовые рамки, а еще морально-этические. Убийство Павла Шеремета должно быть расследовано. Но так, чтобы ни у кого в государстве не возникало сомнений относительно доказательной базы. Образ ветерана и волонтера - это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы.", - заявила министр.

Также Совет волонтеров при Минветеранов опубликовал характеристику на подозреваемую в убийстве Шеремета - Юлию Кузьменко. "Своей честью и порядочностью может служить примером многим", - говорится в документе.

Ранее "Страна" напомнила об обстоятельствах убийства Павла Шеремета.

Также мы писали о том, как суд избирал меру пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета.