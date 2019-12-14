Необычная кража произошла перед выходными в одном из магазинов на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева. Как узнала "Страна" из собственных источников в патрульной полиции, в прошлый четверг поступил вызов о краже от хозяйки магазина.

Когда на место прибыла полиция, выяснилось, что воры разобрали кирпичную кладку в торцевой стене магазина и через пролом вынесли десяток гиробордов на общую сумму более 50 тыс.грн. После кражи взломщики аккуратно замаскировали дыру теми же кирпичами, сложенными без раствора, чтобы место незаконного проникновения не сразу заметили.

Так как сигнализации в магазине не было, кражу обнаружили только на следующий рабочий день. Бросилось в глаза повреждение стены внутри помещения. Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины - Кража с проникновением. Если воров поймают, им грозит наказание до 6 лет тюрьмы.

Напомним, 12 декабря жертвой автомобильных воров стала гламурная экс-депутат от Радикальной партии 29-летняя Алена Кошелева. Из ее Range Roverукрали деньги и документы.

Ранее сообщалось, что в центре Киеве обокрали на 200 тысяч долларов известного бизнесмена Вульфа, земляка Зеленского.