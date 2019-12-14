В Стародобровольском психоневрологическом интернате на Днепропетровщине издеваются над пациентами. Об этом пишет адвокат Олег Григорьев на своей странице в Facebook. Он посетил интернат с мониторинговой группой и опубликовал несколько фото из заведения.

По его словам, людей регулярно бьют, связывают, закрывают в маленьких комнатах и заставляют совокупляться друг с другом. Адвокат отметил, что это далеко не весь садистский список.

По его словам, в коридорах прямо на полу лежат больные и едят с пола, будто собаки. Если кто-то занял место на скамейке - ему крупно повезло. В распоряжении пациентов только телевизор - других видов досуга нет.

Заместитель директора учреждения сообщает, что у половины администрации заведения есть онкологические заболевания, однако точной статистики нет: диагностику не проводили.

17 из 300 подопечных уже сбежали.

"Санитарки в заведении, вкушая власть, играют во врачей-психиатров и на свое усмотрение решают, кого изолировать за решетку, а кого связать. Уже много лет смирительные рубашки запрещены, однако здесь их заменили подручными средствами. Но самым шокирующим стало то, что в этом интернате группа подопечных установила контроль и насилует и бьет других больных. Администрация закрывает на это глаза", - пишет Григорьев.

По словам Коваля, на данный момент на территории Стародобровольського психоневрологического интерната работают правоохранительные органы, которые устанавливают факты издевательств.

Скриншот: Facebook/Олег Григорьев

Фото: Facebook/Олег Григорьев

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе из интерната сбежали две сестры.

Также мы писали, что руководство одесского приюта вместе с местной полицией издевались над малолетними воспитанниками и пытали их.