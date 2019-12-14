Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в рамках "нормандского саммита" между участниками имел место разговор на "повышенных тонах".

Слова российского представителя передает издание РИА Новости в своем телеграм-канале.

По словам Пескова, участники саммита иногда пытались перейти на "повышенные тона". Однако в целом это был рабочий разговор, добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что беседа в ходе "нормандского саммита" время от времени велась на "повышенных тонах". По его словам, во время встречи выдвигались предложения изменить проект итогового коммюнике, который был согласован еще в сентябре, однако российский президент Владимир Путин воспрепятствовал принятию данного решения.

Также о том, что на встрече Зеленского и Путина была перепалка членов рабочих групп Украины и России рассказывал Арсен Аваков. По его словам, Сурков якобы бросил бумаги на стол, когда Украина отказалась разводить войска по всей линии фронта.

Правда, Сурков это потом опроверг и назвал "фантазиями пьяного человека".

Саммит "нормандской четверки" прошел 9 декабря. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года. «Нормандский формат» предполагает участие Германии, России, Франции и Украины в урегулировании ситуации в Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский в Париже отказал Путину по всем согласованным заранее пунктам повестки.

Также мы сообщали, что Нормандская четверка считает необходимым ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство Украины.