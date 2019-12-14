В Московской зоне ответственности сил ПВО провели тренировку по отражению массированного воздушного удара по столице России, в котором участвовали более 50 сложных воздушных целей. Об этом сообщает "РБК".

Так, участие в тренировке взяли радиолокационные комплексы "Небо-М", РЛС и "Подлет", которые смогли обнаружить цели условного противника на разных высотах.

Особое внимание уделялось малоразмерным целям, которые имитировали беспилотники.

"Кроме непосредственного отражения авианалета по столице была отработана передислокация радиолокационных комплексов на запасные позиции", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября корабли ВМФ России и военная авиация начали учения в Черном море.

Как сообщала "Страна", 17 ноября Южная Корея и США приняли решение отсрочить совместные военно-воздушные учения, запланированные на конец месяца.