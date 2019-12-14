Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара близка к подписанию соглашения с Россией о совместном производстве ПВО С-400 и получении их путем передачи технологий. Это делается для усиления оборонных систем страны, передает Daily Sabah.

"Мы подпишем соглашение после согласования окончательных деталей по совместному производству некоторых деталей в Турции и обмена технологиями", - сказал он.

Уточним, что сейчас Турция ведет переговоры о закупке в России второго комплекса ПВО С-400. Однако среди требований нового документа является передача технологий на производство военного оборудования.

Власти Турции могут лишить военных США доступа к натовским авиабазам "Инджирлик" и "Кюреджик" в случае введения санкций за приобретение систем ПВО С-400.

Как сообщала "Страна", США отказались поставлять Турции ЗРК Patriot. Туда отправились российские С-400. После этого в Госдепе США призвали Турцию избавиться от этих зенитно-ракетных систем.