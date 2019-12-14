Президент США Дональд Трамп заявил, что космическое командование в стране начнет свое развитие в области наступательных и оборонных возможностей. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома 14 декабря.

Американский лидер добавил, что космические силы — это "еще одна ветвь вооруженных сил" государства, которая впоследствии будет позиционироваться как одна из наиболее значительных.

"Космические силы будут очень важным компонентом нашей обороны и, честно говоря, наших наступательных сил, и это будет очень важно для нашей страны",— отметил Трамп.

Напомним, что летом 2018 года Трамп объявил о начале работы Командования космическими силами. Кроме этого, он указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая. А уже в конце августа этого года Космические войска официально заступили на боевую службу.