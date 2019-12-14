В Киеве проходит Архиерейский Собор Православной Церкви Украины, посвященный основанию этой церкви год назад.

На соборе глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ".

Об этом сообщил замглавы Управления внешних церковных связей Евстратий Зоря в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Евстратий Зоря

Ранее мы сообщали, что Глава Киевского патриархата Филарет заявил, что не намерен признавать ликвидацию Украинской православной церкви Киевского Патриархата.

"Митрополит Епифаний и Священный Синод заявили, что они завершили ликвидацию Киевской патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Это неправда! Церковь нельзя ликвидировать. Господь Иисус Христос сказал: "Построю Церковь и врата ада не одолеют ее", о ликвидации Церкви мне говорила безбожная власть и я тогда ей отвечал: "Коммунизма не будет, а Церковь будет существовать, ибо так сказал Бог", - заявил Филарет.

Также "Страна" писала о том, что сторонники Филарета сломали руку нацгвардецу во время нападения на суд.