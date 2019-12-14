Одесские спасатели заявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, официально работы прекратились 14 декабря в 8:00. С начала разбора завалов были задействованы 182 человека и 26 единиц техники. Вывезено около 3 тыс. кубометров строительных конструкций.

При этом работа по установлению причин пожара продолжается.

"С 9 декабря 2019 г. приказом ГСЧС Украины №510 генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак, начальник ГУ ГСЧС в Одесской области отстранен от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, в огне и под завалами погибли 16 человек.

Как сообщала "Страна", в Одессе закончили поисковую операцию в здании сгоревшего колледжа. Погибли 16 человек. Опознать без экспертизы ДНК удалось только пятерых.

Напомним, что суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест.