Владимир Зеленский назначил Алексея Корнийчука начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Об этом свидетельствует указ № 904/2019 на сайте президента.

"Назначить Корнейчука Алексея Александровича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября президент сделал масштабную кадровую перестановку в СБУ

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назначил руководителя СБУ в Крыму.

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