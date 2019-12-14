Зеленский назначил руководителя информационной безопасности в СБУ
Владимир Зеленский назначил Алексея Корнийчука начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
Об этом свидетельствует указ № 904/2019 на сайте президента.
"Назначить Корнейчука Алексея Александровича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале ноября президент сделал масштабную кадровую перестановку в СБУ.
Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назначил руководителя СБУ в Крыму.
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