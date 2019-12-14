Компании-трейдеры возобновили импорт электроэнергии из России.

Как сообщает издание ExPro со ссылкой на свои источники в отрасли, 11-13 декабря поставки выросли с 480 тыс кВт-ч (11 декабря) в 1268000 кВт-ч (13 декабря).

Также восстановился импорт электроэнергии из Беларуси. Начиная с 7 декабря, он осуществлялся в объеме 2,6-5,3 млн кВт-ч в сутки.

Так, сначала декабря из России было импортировано 10700000 кВт-ч, а из Беларуси - 27300000 кВт-час.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала законопроект №2233 о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", предусматривающий среди прочего запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из Российской Федерации.

Также мы писали о том, что Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России.